Держсекретар США може ще мати зустріч з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся сьогодні у Пекіні з головним дипломатом Китаю Ван Ї. Про це пише Reuters.

Перемовини тривали близько трьох годин. Очікується, що Блінкен до кінця свого дводенного візиту ще зустрінеться із президентом КНР Сі Цзіньпіном.

Також у порядку денному держсекретаря є зустрічі з американськими бізнесменами, які працюють у сфері охорони здоров’я, автомобілебудування та індустрії розваг.

У неділю Блінкен провів понад 7 годин “відвертих” і “конструктивних” переговорів з міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом. Йшлося про питання Тайваню, торгівлю, права людини, припинення потоку синтетичного опіоїду фентанілу та його хімічних речовин-прекурсорів з Китаю і війну в Україні. Однак прогресу сторони досягти не змогли.

Фото: EPA/UPG Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган проводить переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном

З іншого боку вони погодилися працювати над збільшенням пасажирських рейсів, що підвищило акції китайських авіакомпаній, і погодилися, що Цінь відвідає Вашингтон для продовження розмови.

“Незважаючи на дуже низькі очікування щодо будь-яких проривів, досягнутих під час візиту Блінкена до Китаю, все ще є надія, що обидві сторони зможуть зберегти свою “нижню межу” у відносинах”, – заявив державний китайський таблоїд Global Times у редакційній статті в понеділок.

За поїздкою Блінкена, яку відклали у лютому після інциденту з китайською повітряною кулею-шпигуном, уважно стежить у всьому світі, оскільки подальше погіршення зв’язків між двома найбільшими економіками світу може мати глобальні наслідки для фінансових ринків, торгової практики, маршрутів і ланцюжків постачання.