Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ КНР Цінь Ганом

Державний секретар США Ентоні Блінкен у неділю провів у Пекіні переговори з китайськими посадовцями. Він зустрівся з міністром закордонних справ КНР Цінь Ганом, пише Голос Америки.

Сторони висловили надію на продуктивний діалог та запобігання конфліктам у ситуації, коли дві найбільші економіки світу розходяться в думках з цілої низки питань: від торгівлі та технологій до регіональної безпеки та проблеми Тайваню.

Заступник глави МЗС КНР Хуа Чуньїн у Твіттері висловила сподівання, що зустріч “допоможе повернути китайсько-американські відносини до того, про що два президенти домовилися на Балі”.

Це перший візит представника керівництва США такого високого рангу до Китаю майже за п'ять років. Спочатку глава Держдепартаменту планував відвідати Китай у лютому, але відклав поїздку на тлі загострення відносин – зокрема через епізод зі збитим над територією США китайським розвідувальним аеростатом. Після інциденту президент Джо Байден та голова КНР Сі Цзіньпін зустрілися в листопаді на полях саміту G20 на острові Балі, де було досягнуто домовленості про візит Блінкена.

Американський президент Джо Байден і його китайський колега Сі Цзіньпін, ймовірно, візьмуть участь у наступному саміті G20 у вересні в Нью-Делі, а Сі запросили до Сан-Франциско у листопаді, де пройде форум Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Візит Блінкена став першим візитом до Китаю представника адміністрації в ранзі міністра з того часу, як США звинуватили Пекін у геноциді стосовно уйгурської меншини.