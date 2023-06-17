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До Литви прибув німецький батальйон

З 21 червня до 7 липня він братиме участь у навчаннях.

До Литви прибув німецький батальйон
Фото: Арвідас Анушаускас

До Литви прибув механізований батальйон піхоти з Німеччини для участі у військових навчаннях. 

Про це у Twitter повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. 

Анушаускас розповів, що це батальйон із німецької 41-ї бригади, що долучається до забезпечення безпеки Литви. 

"З 21 червня до 7 липня він братиме участь у спільних литовсько-німецьких навчаннях Griffin Storm", – додав міністр. 

Нагадаємо, що НАТО відкрило новий центр для захисту підводних трубопроводів і кабелів після атаки на трубопроводи "Північний потік". 

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