До Литви прибув німецький батальйон

З 21 червня до 7 липня він братиме участь у навчаннях.

До Литви прибув механізований батальйон піхоти з Німеччини для участі у військових навчаннях.

Про це у Twitter повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Анушаускас розповів, що це батальйон із німецької 41-ї бригади, що долучається до забезпечення безпеки Литви.

"З 21 червня до 7 липня він братиме участь у спільних литовсько-німецьких навчаннях Griffin Storm", – додав міністр.

Нагадаємо, що НАТО відкрило новий центр для захисту підводних трубопроводів і кабелів після атаки на трубопроводи "Північний потік".