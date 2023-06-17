До Литви прибув німецький батальйон

До Литви прибув механізований батальйон піхоти з Німеччини для участі у військових навчаннях.
Про це у Twitter повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
Анушаускас розповів, що це батальйон із німецької 41-ї бригади, що долучається до забезпечення безпеки Литви.
"З 21 червня до 7 липня він братиме участь у спільних литовсько-німецьких навчаннях Griffin Storm", – додав міністр.
Нагадаємо, що НАТО відкрило новий центр для захисту підводних трубопроводів і кабелів після атаки на трубопроводи "Північний потік".