Польський Сейм підтримав резолюцію про вступ України до НАТО

"За" виступили 443 депутати, двоє були проти.

Сейм Польщі 16 червня підтримав проєкт постанови про членство України в НАТО.

Про це йдеться на сайті польського парламенту.

443 депутати підтримали резолюцію, утрималися семеро, а восьмеро не голосували зовсім. Двоє депутатів (один із партії "Право і справедливість", інший - із "Конфедерації") виступили проти. Загалом проєкт постановили підтримали майже всі фракції, за винятком "Конфедерації".

Нагадаємо, глава МЗСУ Дмитро Кулеба закликав генсека Альянсу Єнса Столтенберга зробити крок до членства України в НАТО.

Як повідомив міністр оброни Олексій Резніков, новий формат співпраці між Україною та Північноатлантичним альянсом може запрацювати вже з липня, на саміті НАТО у Вільнюсі, або після нього. Заступник Резнікова Володимир Гаврилов раніше зазначав, що на Вільнюському саміті Україна отримає алгоритм вступу до НАТО.

Західні ЗМІ писали, що деякі країни Альянсу тиснуть на американського президента Байдена, аби прискорити членство України.