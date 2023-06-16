Борис Джонсон вестиме щотижневу колонку в газеті Daily Mail

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон почне працювати в британській газеті Daily Mail.
Пр оце повідомляє телеканал Sky News.
Зазначається, що Джонсон вестиме щотижневу колонку.
Сама газета Daily Mail у п'ятницю натякнула, що в неї "буде новий цікавий автор". Видання опублікувало на своїй головній сторінці повідомлення про те, що, починаючи з суботи, в редакції працюватиме "новий ерудований оглядач", статті якого "будуть обов'язковими до прочитання у Вестмінстері".
Нагадаємо, Джонсон обіймав посаду прем'єра Великобританії з 2019-го до 2022 року. До цього він був головою МЗС країни.
У лютому повідомлялося, що Джонсон має намір висувати свою кандидатуру на пост генсека НАТО.