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Борис Джонсон вестиме щотижневу колонку в газеті Daily Mail

Експрем'єр Британії знайшов нову роботу.

Борис Джонсон вестиме щотижневу колонку в газеті Daily Mail
Борис Джонсон
Фото: news.sky.com

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон почне працювати в британській газеті Daily Mail.

Пр оце повідомляє телеканал Sky News.

Зазначається, що Джонсон вестиме щотижневу колонку.

Сама газета Daily Mail у п'ятницю натякнула, що в неї "буде новий цікавий автор". Видання опублікувало на своїй головній сторінці повідомлення про те, що, починаючи з суботи, в редакції працюватиме "новий ерудований оглядач", статті якого "будуть обов'язковими до прочитання у Вестмінстері".

Нагадаємо, Джонсон обіймав посаду прем'єра Великобританії з 2019-го до 2022 року. До цього він був головою МЗС країни.

У лютому повідомлялося, що Джонсон має намір висувати свою кандидатуру на пост генсека НАТО.

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