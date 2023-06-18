У неділю у Судані розпочалося триденне перемир’я

У столиці Хартумі у неділю запанувало затишшя після нічних боїв і авіаударів.

Біженці зі Судану прибувають до Абу-Сімбела на півдні Єгипту

Початок 72-годинного режиму припинення вогню у Судані призвело до затишшя у столиці Хартумі у неділю після нічних боїв і авіаударів.

Про це пише Reuters.

Армія Судану та спецпризначенці RSF погодилися утримуватися від атак і пошуку військової переваги, а також дозволити постачання допомоги, повідомили посередники з Саудівської Аравії та США. Кілька попередніх перемир'їв не змогли зупинити бої.

Боротьба за владу між двома сторонами перетворила столицю на зону бойових дій, уражену грабежами, призвела до спалахів бойових дій в інших регіонах і спровокувала різку ескалацію насильства в Дарфурі на заході Судану.

Конфлікт, що розгорівся через суперечки щодо плану переходу до виборів при цивільному уряді через чотири роки після повалення багаторічного автократа Омара аль-Башира під час народного повстання, загострився з початку червня.

У понеділок Німеччина, Катар, Саудівська Аравія, Єгипет та Організація Об'єднаних Націй проводять у Женеві конференцію донорів, метою якої є залучення фінансових коштів для надання гуманітарної допомоги суданцям.

ООН заявляє, що більша частина 49-мільйонного населення Судану нині потребує гуманітарної допомоги, для цього до кінця року потрібно зібрати близько 3 мільярдів доларів. Для розв'язання проблеми біженців, викликаної конфліктом, організація закликає зібрати майже 500 мільйонів доларів. Понад 500 000 людей втекли до сусідніх країн, на додаток до майже 1,7 мільйона внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, у середині травня сторони конфлікту підписали угоду про захист цивільного населення у Судані. Вони погодилися дозволити безпечний прохід для людей, які залишають зони бойових дій, захистити працівників з надання допомоги та не використовувати цивільних осіб як живий щит.