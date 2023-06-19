Італія блокує спроби Китаю взяти під контроль шинний гігант Pirelli

Італія зробила кроки, щоб завадити китайській державній компанії отримати контроль над гігантом із виробництва шин Pirelli.

Про це пише BBC.

Це рішення є частиною заходів, оголошених урядом Італії для захисту незалежності Pirelli. Хімічний гігант Sinochem, який контролює Пекін, є найбільшим акціонером Pirelli, володіючи 37% акцій міланської фірми зі 151-річною історією.

У Pirelli повідомили, що, відповідно до рішення італійського уряду, лише Camfin − компанія, яку контролює бос Pirelli Марко Тронкетті Провера, − може висувати кандидатів на посаду свого генерального директора. Також вирішено, що будь-які зміни у корпоративному управлінні компанії мають офіційно перевіряти.

У березні Sinochem повідомила уряду Італії, що планує продовжити та оновити чинну угоду з акціонерами. Адміністрація прем'єр-міністерки Італії Джорджи Мелоні розглянула угоду відповідно до так званих правил “золотої процедури влади”, які спрямовані на захист підприємств, які вважаються стратегічно важливими для нації.

У 2015 році Pirelli продали за 7,1 мільярда євро групі інвесторів, до якої увійшли ChemChina і Camfin. Через шість років ChemChina об'єдналася з державною компанією Sinochem. Інвестиційний фонд китайського уряду Silk Road також володіє 9% акцій Pirelli.

Нагадаємо, торік у березні після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Pirelli заявила про зупинку інвестицій і згорнення діяльності у Росії. Компанія була провідним гравцем на ринку зимових шин преміального сегмента в РФ.