Новий прем'єр Китаю прибув до Німеччини, це його перша закордонна поїздка

Потім Лі вирушить до Франції для переговорів з президентом Еммануелем Макроном.

Прем’єр-міністр Китаю Лі Цян у неділю прибув до Німеччини – це його перша закордонна поїздки після того як він очолив уряд КНР.

Про це пише Bloomberg.

У понеділок Лі зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, а також запланована зустріч з канцлером Олафом Шольцем під час сьомої міжурядової консультації між Китаєм і Німеччиною.

Прем'єр-міністра Китаю в Європі супроводжують Чжен Шаньцзе, голова агентства економічного планування Китаю, і міністр торгівлі Ван Вентао.

Потім Лі вирушить до Франції для переговорів з президентом Еммануелем Макроном. Окрім того, під час перебування в Європі він може поспілкуватися з міністром фінансів США Джанет Єллен.

Поїздка китайського прем'єра до Європи відбувається тоді, коли державний секретар США Ентоні Блінкен відвідує Пекін, щоб спробувати відновити зв’язки між найбільшими економіками світу, підкреслюючи нинішню напруженість, яка дестабілізує дипломатичні відносини Китаю із західними демократіями.

Шольц та Макрон їздили до Китаю минулого року. Пекін намагається залучити інвестиції від європейських компаній і заохочує Європейський Союз і його країни-члени не приєднуватися до США в обмеженні експорту технологій і торгівлі.

Нагадаємо, китайська делегація у Німеччині є обмеженою, адже Берлін прагне уникнути враження, що він приймає КНР із надто розпростертими обіймами на тлі напруженості навколо Тайваню та непрямої підтримки Пекіном війни Росії в Україні − особливо для партнерів з ЄС, США та Японії.