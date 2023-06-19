Росія становить загрозу нашій демократії,- президентка Молдови Санду

Російська дезінформація, і особливо пропаганда, завдає великої шкоди молдавській демократії.

Про це розповіла президентка Молдови Мая Санду в інтерв’ю DW.

“Поточна геополітична ситуація засвідчує, що Росія залишатиметься великим джерелом нестабільності протягом багатьох років, і Росія становить загрозу нашій демократії. Тому ми вважаємо, що в ЄС наша демократія буде в більшій безпеці”, - сказала Санду.

Вона наголосила, що РФ і надалі буде намагатись здійснити держпереворот у Молдові.

Санду підкреслила, що Україні треба надавати всю підтримку для повернення нею своїх територій.

“В іншому разі ми ризикуємо опинитися у світі, де державні кордони більше не поважаються. І це не той світ, у якому хтось захоче жити... Той факт, що в Україні щодня вбивають безневинних людей – ось що всіх лякає. Саме тому ми повинні допомагати Україні та пересвідчитися, що подібні речі не трапляться знову”, - сказала президентка Молдови.

На її думку, президент РФ Путін хоче розширити імперію, повернути СРСР або “навіть більше”.

Нагадаємо, Конституційний суд Молдови сьогодні, 19 червня, визнав, що проросійська партія "Шор" є неконституційною.

Члени Конституційного суду Молдови заявили, що партія "Шор" мала цілі, які були спрямовані проти політичного плюралізму, принципів правової держави, суверенітету, незалежності і територіальної цілісності Республіки Молдова.