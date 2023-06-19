​Виробник винищувачів висловив готовність допомогти українським пілотам літати на F-16

Американська компанія Lockheed Martin, яка виробляє винищувачі F-16 висловила готовність допомогти українським пілотам літати та обслуговувати F-16, передає The Guardian.

Це стане можливим за умови, якщо країни НАТО погодяться направити літаки для допомоги нашій державі у боротьбі з російською агресією.

"Ми готові задовольнити потреби не тільки новими збірками F-16, а й будь-якими модифікаціями F-16, а також навчанням, обладнанням та системами", - сказав операційний директор компанії.

Нагадаємо, за словами Президента Зеленського, є держави, які точно підтвердили надання Україні винищувачів F-16. Наша держава поставить ці літаки на озброєння, як сказав глава Міноборони Олексій Резніков, не раніше Нового року.

Як заявила міністр оборони Нідерландів, українські пілоти можуть розпочати навчання на винищувачах F-16 вже цього літа. Наразі відомо, що програму навчання на винищувачах F-16 мають затвердити до липня. Відповідні зобов’язання від союзників про початок навчань для українських пілотів на винищувачах отримав міністр Резніков. Спочатку навчання почнуть на F-16, цей процес очолять Нідерланди та Данія, а згодом приєднаються інші держави.