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У Таїланді внаслідок масової стрілянини в дитячому садку загинули 34 людини

Її вчинив колишній поліцейський. 

У Таїланді внаслідок масової стрілянини в дитячому садку загинули 34 людини
Шеврон поліції Таїланду (ілюстративне фото)
Фото: wikipedia

У Таїланді внаслідок стрілянини в дитячому садку загинули 34 людини. Це число включає і дітей, і дорослих, наводить Reuters слова речника поліції

22 загиблих – діти. Розстріл вчинив колишній поліцейський у місті на північному сході країни. Де саме – не повідомляється. 

Премʼєр-міністр доручив усім службам вжити заходів для затримання злочинця. За даними локальних медіа, стрілок убив себе і свою родину, пише The Guardian. Чоловік відкрив вогонь по дітях у садку, коли вони спали. 

Таїланд має високий рівень володіння зброєю порівняно з іншими країнами регіону, але офіційні цифри не включають величезної кількості нелегального озброєння, значну кількість якої роками завозили через кордон з охоплених конфліктами територій сусідів.

У Таїланді масові стрілянини траплялися рідко, але в 2020 році солдат убив щонайменше 29 людей і поранив 57 під час атаки в чотирьох різних місцях. 

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