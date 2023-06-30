Стрілянина в Кишиневському аеропорту: Україна з'ясовує присутність там своїх громадян

МЗС оприлюднило номер "гарячої лінії" посольства, куди можуть звертатися українці.

Міністерство закордонних справ України відслідковує ситуацію в аеропорту м. Кишинів (Молдова), де 30 червня сталася стрілянина.

Про це повідомив у фейсбуці речник відомства Олег Ніколенко.

За його словами, дипломати взаємодіють із молдовською владою задля отримання деталей і з‘ясовують можливу наявність українців.

"Для отримання допомоги наші громадяни можуть звертатися на «гарячу лінію» українського посольства: +37360170896", - додав Ніколенко.

Нагадаємо, у Кишиневському міжнародному аеропорту нині пасажир почав стрілянину. В результаті довелося затримали всі рейси, які були заплановані на сьогодні.