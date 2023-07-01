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Літак Пригожина знову прилетів до Білорусі, - "Беларускі Гаюн"

Він приземлився на військовому аеродромі в Мачулищах.

Літак Пригожина знову прилетів до Білорусі, - "Беларускі Гаюн"
Фото: Беларускі Гаюн

Один із літаків власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина нині зранку приземлився у Білорусі.

Як повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", Embraer Legacy 600 (рег. номер RA-02795) приземлився на військовому аеродромі в Мачулищах о 8.53.

Цього тижня літак уже прилітав до республіки. Так, 27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив перебування у країні Пригожина.

Його бізнес-джет прилетів у Мачулищі о 7.40, а вилетів ввечері о 22.39. Того ж дня услід за ним із Мачулищ злетів і другий бізнес-джет (RA-02878).

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Нагадаємо, напередодні видання ВВС оприлюднило супутникові знімки, які показують активність на закинутій військовій базі в Білорусі на тлі чуток про передислокацію "вагнерівців".

"Беларускі Гаюн" зазначав, що зі знімків видно завершення будівництва польового табору, де налічується майже три сотні палаток. Вони можуть вмістити 8940 осіб. 

Тим часом Президент Зеленський провів засідання Ставки і доручив посилити кордон із Білоруссю. До цього про плани укріплення кордону з цією державою оголосив віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський.

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