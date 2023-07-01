Росія відновлює регулярні авіарейси до Куби

Ці рейси будуть виконувати лише російські авіакомпанії.

Із 1 липня Росія відновлює регулярне пряме авіасполучення з Кубою.

Про це повідомляють ЗМІ країни-агресора.

Ці рейси з вильотом із Москви виконуватимуть лише російські авіакомпанії.

Наразі з Росії без пересадок можна дістатися лише до 36 держав, як-от Індії, В'єтнаму, Монголії, Білорусі, Грузії, Азербайджану, Сербії та ін.

За даними російських ЗМІ, авіаперевезення здійснюють понад 20 російських та понад 50 закордонних авіакомпаній.

Нагадаємо, у травні грузинська авіакомпанія Georgian Airways отримала дозвіл на пряме авіасполучення з Росією. Тоді країни ЄС висловили невдоволення рішенням грузинського уряду дозволити прямі рейси до РФ і зазначили, що це суперечить рішенню ізолювати Росію.

Торік президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган обговорив із главою РФ Володимиром Путіним запуск рейсів із Росії в самопроголошену Турецьку республіку Північного Кіпру.