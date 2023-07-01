Упродовж тижня Служба безпеки України нейтралізувала ще три схеми незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку на Закарпатті, Івано-Франківщині й Тернопільщині.

Про це йдеться на сайті СБУ.

У результаті затримали 16 осіб, причетних до організації нелегальних "трафіків". За гроші вони пропонували військовозобов’язаним своє сприяння у виїзді за межі України на підставі фіктивних медичних довідок та в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Вартість таких "послуг" становила до 12 тисяч євро.

Так, на Закарпатті знешкодили злочинне угруповання, яке спеціалізувалося на нелегальній міграції до країн Євросоюзу. До складу групи ходили 12 осіб, які підвозили своїх клієнтів за декілька кілометрів до лінії кордону, а далі супроводжували їх пішки по заздалегідь підготовленому маршруту через лісові стежки.

Під час обшуків у зловмисників виявили незареєстровану стрілецьку зброю з набоями та бойову гранату РГД.

На Івано-Франківщині заблокували ще один канал втечі ухилянтів за кордон, який організували четверо жителів регіону. Зловмисники займалися виготовленням фіктивних довідок місцевої військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

У Тернопільській області викрили злочинну групу, учасники якої за гроші "записували" потенційних призовників до водійського складу місцевого підприємства, яке нібито здійснювало міжнародні перевезення. Таким чином ухилянти отримували можливість незаконно виїхати за кордон як водії, окремі з них навіть не мали водійських посвідчень.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

На підставі забраних доказів усім фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою). Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми.

Нагадаємо, нещодавно працівники Держбюро розслідувань повідомили про підозру трьом учасникам організованої злочинної групи у Тернопільській області. Їх підозрюють в тому, що вони створили схему переправлення через кордон чоловіків призовного віку.

Правоохоронці Київщини викрили схему незаконного зняття з військового обліку. Зловмисники підшукували чоловіків віком від 18 до 60 років та за $7-8 тисяч пропонували вирішити питання "під ключ" про непридатність до військової служби.