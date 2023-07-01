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Росіяни обстріляли дві громади Сумської області

Окупанти стріляли з танків та мінометів.

Росіяни обстріляли дві громади Сумської області
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Сумської ОВА

Російські окупанти вночі та вранці обстрілювали дві громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

"Вночі та вранці росіяни здійснили 2 обстріли - (6 вибухів). Обстрілу зазнали Хотинська (танковий обстріл, 3 вибухи) і Краснопільська (3 вибухи з мінометів) громади", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що попередньо жертв серед цивільного населення немає. Руйнувань цивільної інфраструктури також не зафіксовано.

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Нагадаємо, що 30 червня обстрілів російських окупаційних військ зазнали Білопільська, Есманська, Юнаківська, Новослобідська, Миропільська, Хотінська, Краснопільська, Путивльська та Зноб-Новгородська громади Сумської області. 

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