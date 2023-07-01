Росіяни обстріляли дві громади Сумської області

Окупанти стріляли з танків та мінометів.

Російські окупанти вночі та вранці обстрілювали дві громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

"Вночі та вранці росіяни здійснили 2 обстріли - (6 вибухів). Обстрілу зазнали Хотинська (танковий обстріл, 3 вибухи) і Краснопільська (3 вибухи з мінометів) громади", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що попередньо жертв серед цивільного населення немає. Руйнувань цивільної інфраструктури також не зафіксовано.

Нагадаємо, що 30 червня обстрілів російських окупаційних військ зазнали Білопільська, Есманська, Юнаківська, Новослобідська, Миропільська, Хотінська, Краснопільська, Путивльська та Зноб-Новгородська громади Сумської області.