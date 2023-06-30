Головне за день. П’ятниця, 30 червня

18 бойових зіткнень на сході, ворожі обстріли, інтерв’ю Залужного, стрілянина в Кишинівському аеропорту. Яким запам’ятається 492-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Упродовж доби відбулось 18 бойових зіткнень.

Противник завдав вісьмох ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснив 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені мирні люди, пошкоджено понад 20 цивільних житлових будинків та навчально-виховний комплекс.

Авіація сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника та 1 - по зенітно-ракетному комплексу ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 3 склади боєприпасів, 24 артилерійських засоби на вогневих позиціях та станцію РЕБ окупантів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 30 червня – в нашій новині.

Російські окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню по селу Сергіївка Покровського району Донеччини.

Як повідомляє Донецька обласна прокуратура, загинули дві людини, ще шестеро поранені.

Обстріл стався близько 11.20. снаряд влучили на територію школи.

На момент обстрілу в закладі перебували 12 цивільних – представники адміністрації, вчителі й технічний персонал.

"Внаслідок обстрілу загинули 56-річна вчителька початкових класів та 44-річна головна бухгалтерка. Шестеро інших співробітників, з них четверо чоловіків віком від 54 до 69 років та двоє жінок 24 і 34 років зазнали тілесних ушкоджень. Усіх доставили до лікарні з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями", - зазначили у прокуратурі.

Надвечір пошукову операцію на місці завершили. За словами керівника Донецької ОВА Павла Кириленка, рятувальники витягнули з-під завалів одного уцілілого.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв’ю The Washington Post заявив, що його дратують зовнішні коментарі про те, що контрнаступ на сході і півдні відбувається повільніше, ніж очікувалося.

Залужний наголосив, що за деокупацію кожного метра української землі воїни платять кров’ю. Збройні сили щодня просуваються вперед, навіть якщо це лише 500 метрів". "Це не шоу. Це не шоу, за яким спостерігає весь світ, на яке роблять ставки чи щось подібне. Кожен день, кожен метр дається кров'ю", – наголосив Залужний.

Він додав, щоб український контрнаступ просувався швидше, йому потрібно більше кожного виду зброї, а також перевага у повітрі − винищувачі F-16. Без повного забезпечення війська ці плани взагалі нездійсненні, але попри все "вони виконуються".

"Так, можливо, не так швидко, як хотілося б учасникам шоу, спостерігачам, але це їхня проблема", − зазначив головнокомандувач.

Про що ще говорив Головнокомандувач ЗСУ, можна дізнатися з наших новин, а також з публікації "Кожен день, кожен метр дається кров’ю". Головне з інтерв’ю Валерія Залужного The Washington Post.

У Кишинівському аеропорту сьогодні сталася стрілянина. Загинули двоє людей - прикордонник та співробітник служби безпеки аеропорту.

Президентка Молдови Мая Санду повідомила, що стрілянину здійснив іноземний громадянин, якому влада Республіки відмовила у в’їзді в країну.

"Щиро співчуваємо сім’ям та близьким загиблих. Втрата близьких – це величезний біль для родин. Це сумний день для всіх нас. Державні установи перебувають у стані підвищеної готовності, поліція та правоохоронні органи мобілізовані по всій території Республіки Молдова", - зазначила Санду.

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан додав, що зловмисник - 43-річний громадянин Таджикистану. Йому з міркувань безпеки заборонили в'їзд до Молдови. Під час супроводу до стерильної зони для повернення він смертельно застрелив прикордонника та співробітника служби безпеки аеропорту з рушниці, яку викрав у прикордонника.

Ще одна людина (пасажир) отримала поранення, зараз із нею працюють лікарі.. Персонал та пасажирів аеропорту евакуювали з будівлі.

Через інцидент в аеропорту затримували всі рейси, заплановані на 30 червня.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!