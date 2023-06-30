Бразилія відмовилася продавати Україні медичні БТР Guarani

Україна гарантувала, що бронемашини не будуть залучати до ведення бойових дій з російськими окупантами.

Уряд Бразилії відмовився постачати для потреб України медичну версію бронетранспортерів Guarani 6х6.

Про це повідомляє “Мілітарний”.

Союзники планували закупити для України бронетранспортери, які передбачалося використовувати, зокрема, для евакуації поранених з поля бою та евакуації цивільного населення із зони бойових дій.

Але проти запиту українського уряду, направленого у квітні цього року, виступив департамент стратегічних питань, оборони та озброєння МЗС Бразилії.

Всього Україна цікавилась закупівлею 450 БТР Guarani.

У запиті також гарантувалося, що бронемашини не будуть залучати до ведення бойових дій з російськими окупантами. Ці БТР мали пофарбувати у червоно-жовті кольори.

Фото: Infodefensa

Державними органами Бразилії затримували офіційну відповідь майже два місяці. Наприкінці червня виробник БТР Guarani, компанія Iveco Defence Vehicles, отримала офіційне повідомлення про відмову.

Зазначається, що нерішучість Бразилії похитнула довіру європейських країн стосовно її позиції щодо російсько-української війни. Крім того, бразильська оборонна промисловість втратила велике замовлення.

Нагадаємо, президент Бразилії Луїса Інасіу Лула да Сілва засудив вторгнення Росії в Україну. Сілва також підтвердив свою позицію на користь територіальної цілісності України.