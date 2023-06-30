В Україні стартує проєкт з підготовки кадрів публічної влади в деокупованому Криму

Для роботи у звільненому Криму потрібно буде щонайменше 50 тис. фахівців.

У липні в Україні заплановано старт проєкту з підготовки кадрів публічної влади у звільненому від росіян Криму.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Уже можна анонсувати, що з 3 липня на базі Національної агенції з питань державної служби запрацює наш пілотний проєкт “Кадровий резерв” або “Резерв відновлення” для підготовки кадрів публічної влади в деокупованому Криму. Це проєкт не лише для державних службовців, а для будь-кого, хто хоче поїхати працювати на деокуповані території, пройти для цього перевірки, додаткове навчання”, - зазначила постійна представниця президента України в АРК Таміла Ташева.

Вона наголосила, що для роботи у звільненому Криму потрібно буде щонайменше 50 тис. фахівців.

“Звісно, що це – весь правоохоронний блок. Тому що ми розуміємо, що люди, які працювали на окупованій території, не можуть працювати правоохоронцями у відновленій українській правоохоронній системі. Це судді, а всі ми знаємо, що суддів бракує навіть на підконтрольній Україні території”, - підкреслила Ташева.

Представниця президента України в АРК додала, що це стосується і викладачів, медпрацівників і так далі.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк припускає, що після деокупації Криму у нього можуть відібрати автономний статус.