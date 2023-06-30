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​Аферисти від імені Львівської ОВА розсилають підприємцям прохання про фінансову допомогу

Зловмисники підробили бланк адміністрації та пошту першого заступника очільника області.

​Аферисти від імені Львівської ОВА розсилають підприємцям прохання про фінансову допомогу

Аферисти від імені Львівської ОВА розсилають підприємцям прохання про фінансову допомогу.

Про це повідомляє пресслужба адміністрації.

Зловмисники підробили бланк ОВА і начебто від імені очільника області Максима Козицького розсилають листи підприємцям Львівщини. Розсилку проводять із електронної пошти першого заступника голови ОВА Андрія Годика.

"Офіційно заявляю: ні я, ні Львівська ОВА, ні жоден працівник адміністрації таких зборів не проводять! Якщо вам надійшов схожий лист, одразу звертайтесь у поліцію", - заявив Козицький.

фейк лист львівщина
Фото: Львівська ОВА
фейк лист львівщина

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Нагадаємо, раніше на Хмельниччині шахраї від імені обласної військової адміністрації вимагали гроші на українську армію. А голова Житомирської ОВА попередив про зловмисників, які від його імені теж збирали кошти начебто для бійців. В області це вже було не вперше - торік невідомі розсилали фейкові листи з оголошенням про збір коштів "на благодійність".

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