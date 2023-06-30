Аферисти від імені Львівської ОВА розсилають підприємцям прохання про фінансову допомогу.

Про це повідомляє пресслужба адміністрації.

Зловмисники підробили бланк ОВА і начебто від імені очільника області Максима Козицького розсилають листи підприємцям Львівщини. Розсилку проводять із електронної пошти першого заступника голови ОВА Андрія Годика.

"Офіційно заявляю: ні я, ні Львівська ОВА, ні жоден працівник адміністрації таких зборів не проводять! Якщо вам надійшов схожий лист, одразу звертайтесь у поліцію", - заявив Козицький.

Фото: Львівська ОВА фейк лист львівщина

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині шахраї від імені обласної військової адміністрації вимагали гроші на українську армію. А голова Житомирської ОВА попередив про зловмисників, які від його імені теж збирали кошти начебто для бійців. В області це вже було не вперше - торік невідомі розсилали фейкові листи з оголошенням про збір коштів "на благодійність".