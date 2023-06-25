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На Львівщині 10-річна дівчинка загинула від ураження електрострумом

Дріт обірвало внаслідок негоди.

На Львівщині 10-річна дівчинка загинула від ураження електрострумом
Фото: ye.ua

У селі Глібовичі Львівського району внаслідок ураження електричним струмом загинула десятирічна дівчинка.

Про це повідомив у Телеграмі голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"У селі Глібовичі Львівського району внаслідок обриву електропроводу струм смертельно уразив десятирічну дівчинку", - написав Козицький.

Очільник ОВА уточнив, що за попередньою інформацією, дівчинка доторкнулася до дроту, який обірвало внаслідок негоди. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, що у заповіднику “Тустань” у Львівській області потужні зливи зруйнували частину інфраструктурних об'єктів.

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