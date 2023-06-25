Росія може використати вагнерівців, щоб знову спробувати взяти Київ з Білорусі, − ексголова британського Генштабу

Те, що Пригожин поїхав до Мінська, викликає занепокоєння.

Київ повинен захиститися від можливої атаки ПВК “Вагнера” з Білорусі на чолі з Євгеном Пригожиним.

Про це Sky News заявив колишній голова Генштабу Великої Британії, генерал Річард Даннатт.

“Той факт, що він поїхав до Білорусі, викликає певне занепокоєння”, − сказав він.

За словами Даннатта, якщо Пригожин “утримав навколо себе ефективну бойову силу, то він знову становить загрозу для українського флангу, найближчого до Києва”, звідки почалася війна.

Військовий сказав, що “цілком можливо”, що Росія може використати вагнерівців, щоб спробувати знову взяти Київ.

Британець підкреслив, що від “вчорашнього фіаско” не було безпосередніх “переможців”. “Позиції Путіна, безумовно, значно ослабли. Російські військові... явно перебувають у певному безладі”, − сказав Даннатт.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що “заколот Пригожина” продемонстрував відсутність у Росії резервів у тилу. Вагнерівцям, ймовірно, вдалося б досягти околиць Москви, якби Євген Пригожин наказав їм це зробити.

Пригожин 23 червня оголосив демарш проти російського військового керівництва, зокрема проти міністра оборони Сергія Шойгу. За його словами, Шойгу прилітав у Ростов-на-Дону, де особисто провів операцію зі знищення “вагнерівців”.

“Вагнер” установив контроль над військовими об’єктами у Ростові-на-Дону. Пригожин заявив про намір дійти до Москви.

24 червня Олександр Лукашенко за погодженням з президентом РФ Володимиром Путіним провів переговори з Євгеном Пригожиним. За результатами перемовин очільник ПВК “Вагнер” заявив, що розвертає бійців угруповання до польових таборів.

CNN з посиланням на експертів написав, що через “заколот Пригожина” президент Росії Володимир Путін зазнав “смертельного удару”. А сам лідер ПВК “Вагнер” Євген Пригожин є зрадником, якого російський лідер ніколи не пробачить.