Головне за ніч та ранок. Неділя, 25 червня

29 бойових зіткнень на сході, втрати окупантів, ворожі обстріли, наслідки одноденного заколоту в Росії .

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – за добу відбулось 29 бойових зіткнень.

Ворог завдав 53 ракетних та 15 авіаційних ударів, також здійснив близько 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 25 червня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 25 червня 2023-го орієнтовно склали 224 630 військових. За минулу добу українська армія ліквідувала 720 російських солдатів.

Про інші втрати противника – в новині.

За ніч ворог чотири рази вдарив по громадах Дніпропетровської області.

“Знову атакували Нікополь. Поранення отримав місцевий житель. Чоловік 1976 року народження був доставлений до лікарні”, − повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Потерпілий перебуває у стані середньої важкості.

Унаслідок обстрілу було пошкоджено двоповерховий приватний житловий будинок, два приватні житлові будинки, газопровід.

Уранці російська армія обстріляла Херсон, унаслідок влучення снаряда в пʼятиповерховий житловий будинок під завалами загинув чоловік.

Збройні сили РФ обстріляли житлові квартали обласного центру близько 03:20. За попередніми даними, російські війська атакували Херсон артилерією. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки.

Уночі ворог атакував передмістя Запоріжжя, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Влучання відбулося на відкритих територіях, зокрема в одне з місцевих підприємств.

“На щастя, людей не зачепило. Понівечено припарковані вантажівки та споруди поруч”, − йдеться у повідомленні.

Унаслідок невдалого заколоту “вагнерівців” загинуло від 13 до 20 російських військових, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на провоєнні Telegram-канали.

Зазначається, що загинули льотчики, які перебували на бортах збитих найманцями вертольотів та літака.

Російська армія за день "бунту Вагнера" втратила шість гелікоптерів та один пасажирський літак Іл-18(22). "Вагнерівці" збили три гелікоптери Мі-8 МТПР, один Мі-8, один Ка-52, один Мі-35 і один пасажирський літак Іл-18(22) (повітряний командний пункт).

Офіційної інформації з цього приводу немає.

Нафтобазу у російському Воронежі, яка вибухнула вдень в суботу під час "маршу бойовиків "Вагнера" по РФ, змогли погасити вночі.

Вогнем знищено резервуар у 5000 кубометрів з авіаційним гасом на площі 800 квадратних метрів. Постраждалих нібито немає, пожежу ліквідували о 00:40 в неділю.

Гасили пожежу 97 росіян, була задіяна 31 одиниця техніки.

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