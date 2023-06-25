Окупанти ускладнили в’їзд на територію Луганщини з РФ

Російські окупанти ускладнюють процедуру в’їзду на Луганщину з Росії, влаштовують ретельні обшуки для людей із українським паспортом.

Про це повідомив у Телеграмі голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

«Командування окупаційних військ отримало наказ суттєво посилити заходи тиску та ускладнити процедуру в’їзду на територію Луганщини з РФ через пункт пропуску «Ізварине», - йдеться в дописі.

Зазначається, що людям, які перетинають кордон та пред’являють український паспорт, влаштовують ретельні обшуки. Їх також рекомендовано затримувати під приводом «ймовірного задіяння у розвідувально-підривній діяльності».

Нагадаємо, що російські окупанти комплектували групи для вивезення з тимчасово окупованої території Луганської області 750 дітей.