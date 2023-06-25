Сьогодні вночі біля смт Новгородка у Кіровоградській області сталася ДТП за участю поліцейського, у якій загинули три неповнолітні дівчини. Ще два підлітки отримали поранення.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Аварія сталася на трасі Кропивницький − Кривий Ріг − Запоріжжя. За даними слідства, водій автомобіля “Mercedes-Benz грубо порушив правила дорожнього руху, перевищив швидкість, не справився з керуванням, з’їхав у кювет і перекинувся.

У салоні легковика перебувало пʼятеро пасажирів − випускників однієї із місцевих шкіл.

Унаслідок аварії троє шістнадцятирічних дівчат загинули на місці події. Ще двоє пасажирів − хлопець, 2005 року народження та дівчина, 2007 року народження − отримали тілесні ушкодження.

Встановлено, що за кермом автомобіля перебував сержант поліції Кропивницького райвідділу у стані алькогольного спʼяніння. Наразі правоохоронця затримали за статтею 208 КПК України.

“Вирішується питання щодо повідомлення затриманій особі про підозру та обрання запобіжного заходу. Прокуратура клопотатиме перед судом про застосування безальтернативного запобіжного заходу − тримання під вартою”, − йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування проводять слідчі Державного бюро розслідування.

Нагадаємо, суддю Олексія Тандира, якого підозрюють у смертельній аварії, у якій загинув нацгвардієць, суд залишив під вартою ще на місяць.