З п’яти прикордонних сіл Харківщини можуть евакуювати дітей

Місця для розміщення родин із дітьми є як у Харкові, так й у інших районах області.

З низки населених пунктів Харківської області можуть евакуювати дітей через російські обстріли.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“На Вовчанському напрямку щодня обстріли. Ми вже маємо звернення від міської військової адміністрації щодо примусової евакуації дітей із п’яти населених пунктів, які входять до складу Вовчанської територіальної громади. Це звернення розглядається і, скоріше за все, буде прийняте”, - сказав Синєгубов.

Голова Харківської ОВА уточнив, що місця для розміщення родин із дітьми є як у Харкові, так й у інших районах області, більш безпечних порівняно з прикордонням.

“У Харкові зарезервовано 3,5 тисячі місць у гуртожитках вищих навчальних закладів. Люди можуть там проживати стільки, скільки потрібно”, - наголосив Олег Синєгубов.

Нагадаємо, на початку червня члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану підтримали рішення Донецької ОВА про оголошення обов’язкової евакуації дітей із низки населених пунктів Донеччини.