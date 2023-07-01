​Українська авіація за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження росіян, - Генштаб

Ракетні війська та артилерія уразили, зокрема, три ворожі склади боєприпасів, 24 артилерійських засоби на вогневих позиціях та станцію РЕБ.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу росіян та один - по зенітно-ракетному комплексу ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, три склади боєприпасів, 24 артилерійських засоби на вогневих позиціях та станцію РЕБ противника.

Водночас окупанти завдали вісім ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ, військових та цивільних інфраструктурних об’єктах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Зокрема, внаслідок ракетного удару крилатою ракетою наземного базування “Іскандер-К” по школі в Сергіївці на Донеччині дві цивільні людини загинули і шестеро було поранено, школа повністю зруйнована. Внаслідок обстрілу російськими окупантами житлового будинку в Антонівці на Херсонщині отримала поранення родина з дитиною. Загалом, пошкоджено близько 30 цивільних житлових будинків.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 22 бойових зіткнення.

Ситуація на фронті станом на 6.00 1 липня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено;

та оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено; на Сіверському та Слобожанському росіяни здійснили мінометні та артилерійські обстріли близько 15 населених пунктів. Зокрема, під вогонь потрапили Красні Лози, Грем’яч, Богданове Чернігівської області; Волфине, Костянтинівка, Басівка Сумської області та Гатище, Огірцеве і Дворічанське на Харківщині;

та росіяни здійснили мінометні та артилерійські обстріли близько 15 населених пунктів. Зокрема, під вогонь потрапили Красні Лози, Грем’яч, Богданове Чернігівської області; Волфине, Костянтинівка, Басівка Сумської області та Гатище, Огірцеве і Дворічанське на Харківщині; на Куп’янському окупанти здійснили безуспішні наступальні дії в напрямку Новоселівського Луганської області. Завдали авіаційних ударів в районах Кислівки, Котлярівки та Берестового Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Путникове, Фиголівка, Дворічна, Масютівка, Куп’янськ і Кислівка Харківської області;

окупанти здійснили безуспішні наступальні дії в напрямку Новоселівського Луганської області. Завдали авіаційних ударів в районах Кислівки, Котлярівки та Берестового Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Путникове, Фиголівка, Дворічна, Масютівка, Куп’янськ і Кислівка Харківської області; на Лиманському загарбники проводили наступальні дії в районі Серебрянського лісництва, успіху не мали. Завдали авіаційних ударів в районах Невського і Білогорівки Луганської області та Спірного і Роздолівки на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам’янське, Роздолівка і Берестове Донецької області;

загарбники проводили наступальні дії в районі Серебрянського лісництва, успіху не мали. Завдали авіаційних ударів в районах Невського і Білогорівки Луганської області та Спірного і Роздолівки на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам’янське, Роздолівка і Берестове Донецької області; на Бахмутському противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Богданівки та Хромового. Завдав авіаційних ударів в районах Торецька і Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Богданівка, Маркове, Іванівське, Олександро-Шультине та Озарянівка Донецької області;

противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Богданівки та Хромового. Завдав авіаційних ударів в районах Торецька і Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Богданівка, Маркове, Іванівське, Олександро-Шультине та Озарянівка Донецької області; на Авдіївському за підтримки авіації росіяни вели безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки та Первомайського. Здійснили артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів. Серед них Бердичі, Ласточкине, Степове, Тоненьке, Первомайське, Нетайлове та Карлівка Донецької області;

за підтримки авіації росіяни вели безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки та Первомайського. Здійснили артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів. Серед них Бердичі, Ласточкине, Степове, Тоненьке, Первомайське, Нетайлове та Карлівка Донецької області; на Мар’їнському українські захисники відбили усі атаки противника в районі Мар’їнки. У той же час ворог завдав авіаційного удару біля цього міста. Здійснив артилерійські обстріли близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівки, Мар’їнки, Георгіївки та Побєди Донецької області;

українські захисники відбили усі атаки противника в районі Мар’їнки. У той же час ворог завдав авіаційного удару біля цього міста. Здійснив артилерійські обстріли близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівки, Мар’їнки, Георгіївки та Побєди Донецької області; на Шахтарському окупанти завдали авіаційних ударів в районах Благодатного та Золотої Ниви. Здійснили обстріли близько 15 населених пунктів. Зокрема, постраждали Новомихайлівка, Катеринівка, Єлизаветівка, Богоявленка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області;

окупанти завдали авіаційних ударів в районах Благодатного та Золотої Ниви. Здійснили обстріли близько 15 населених пунктів. Зокрема, постраждали Новомихайлівка, Катеринівка, Єлизаветівка, Богоявленка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області; на Запорізькому та Херсонському противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Безуспішно намагався провести наступальні дії в районі Рівнополя, зазнав втрат. Завдав авіаційного удару в районі Антонівки Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 50 населених пунктів. Сереж них Новодарівка, Левадне, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка Запорізької області та Дудчани, Антонівка, Херсон, Степанівка, Дніпровське Херсонської області.

Нагадаємо, удень 30 червня російські окупаційні війська обстріляли с. Миколаївка Краматорського району Донецькій області. Одна людина загинула, ще одну було поранено.

Також окупанти за день 14 разів обстрілювали Сумщину. Внаслідок танкового обстрілу поранення отримав неповнолітній.