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Внаслідок обстрілу росіянами Донеччини загинув чоловік та поранена жінка

Попередньо росіяни обстріляли село з артилерії. 

Внаслідок обстрілу росіянами Донеччини загинув чоловік та поранена жінка
Ілюстративне фото

Вдень 30 червня російські окупаційні війська обстріляли с. Миколаївка Краматорського району Донецькій області

Про це повідомляє Суспільне.

"Обстріл почався близько 15:50. Чоловік та жінка виконували господарчі роботи на території домоволодіння. 46-річний чоловік загинув на власному городі, а 42-річна жінка зазнала осколкових поранень. Їй надали медичну допомогу", - повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.

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За її даними, російські військові обстріляли населений пункт, ймовірно, з артилерії

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, 30 червня російські окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню по с. Сергіївка Покровського району Донеччини. Снаряди влучили на територію школи, де на момент обстрілу перебували 12 цивільних – представники адміністрації, вчителі й технічний персонал. 

Внаслідок обстрілу загинули 56-річна вчителька початкових класів та 44-річна головна бухгалтерка. Шестеро інших співробітників, з них четверо чоловіків віком від 54 до 69 років та двоє жінок 24 і 34 років зазнали тілесних ушкоджень. 

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