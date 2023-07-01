Внаслідок обстрілу росіянами Донеччини загинув чоловік та поранена жінка

Вдень 30 червня російські окупаційні війська обстріляли с. Миколаївка Краматорського району Донецькій області.

Про це повідомляє Суспільне.

"Обстріл почався близько 15:50. Чоловік та жінка виконували господарчі роботи на території домоволодіння. 46-річний чоловік загинув на власному городі, а 42-річна жінка зазнала осколкових поранень. Їй надали медичну допомогу", - повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.

За її даними, російські військові обстріляли населений пункт, ймовірно, з артилерії

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, 30 червня російські окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню по с. Сергіївка Покровського району Донеччини. Снаряди влучили на територію школи, де на момент обстрілу перебували 12 цивільних – представники адміністрації, вчителі й технічний персонал.

Внаслідок обстрілу загинули 56-річна вчителька початкових класів та 44-річна головна бухгалтерка. Шестеро інших співробітників, з них четверо чоловіків віком від 54 до 69 років та двоє жінок 24 і 34 років зазнали тілесних ушкоджень.