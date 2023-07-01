Росіяни за добу вбили трьох цивільних на Донеччині

Російські окупанти в останній день червня вбили трьох людей у Донецькій області.

Про це повідомляє Донецька ОВА.

Ще 10 людей за добу дістали поранення.

Напередодні росіяни поцілили крилатою ракетою у школу в Сергіївці Удачненської громади. У Краматорську пошкоджено будинок.

На Донецькому напрямку 3 будинки пошкоджено у Гострому Курахівської громади.

На Горлівському напрямку пошкоджено 3 будинки у Часовоярській громаді і 1 будинок у Щербинівці Торецької громади. Авіаударом росіяни знищили школу в Роздолівці Соледарської громади. У Новодмитрівці пошкоджено 4 будинки. Пошкоджено приватні будинки у Рай-Олександрівці Миколаївської громади.

На Лисичанському напрямку у Сіверську зруйновано 2 будинки. У Колодязях Лиманської громади зруйновано будинок, пошкоджено ще 5.

Нагадаємо, що вдень 30 червня російські окупаційні війська обстріляли с. Миколаївка Краматорського району Донецької області. 46-річний чоловік загинув на власному городі, а 42-річна жінка зазнала осколкових поранень.

Також 30 червня російські окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню по с. Сергіївка Покровського району Донеччини. Снаряди влучили на територію школи, де на момент обстрілу перебували 12 цивільних – представники адміністрації, вчителі й технічний персонал. Внаслідок обстрілу загинули 56-річна вчителька початкових класів та 44-річна головна бухгалтерка.