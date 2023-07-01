​У Запорізькій області 50 дагестанців відмовилися воювати і вивели з ладу озброєння в підрозділі

На Херсонщині командування окупантів розселяє своїх військових у будинках жителів регіону, прикриваючись цивільними як "живим щитом".

На тлі успішних бойових дій Сил оборони України та через значні втрати росіян у живій силі збільшуються випадки дезертирства в підрозділах російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загарбники усе частіше самовільно залишають бойові позиції. Зокрема, близько 50 військовослужбовців росармії зі складу каспійської флотилії, які є етнічними дагестанцями, у районі населеного пункту Дорожнянка Запорізької області відмовились брати участь в бойових діях. Наявне в підрозділі озброєння вони вивели з ладу.

Водночас російські окупанти продовжують використовувати цивільне населення як "живий щит". У населеному пункті Тополівка Херсонської області російське військове командування розселяє своїх солдатів у приватних будинках, в яких проживають цивільні.

Нагадаємо, минулого місяця Генштаб ЗСУ повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях Луганської області збільшились випадки дезертирства в штурмових підрозділах “Шторм-Z” російських окупаційних військ. Загарбники усе частіше самовільно залишають бойові позиції. Крім того, тоді ж зафіксували дезертирство близько 25 ворогів в Маріуполі та Новоазовську через неофіційне припинення відпусток, які російське військове керівництво обіцяли своїм підлеглим.

Нещодавно у районі Бахмута дезертували 30 “вагнерівців”, у Лисичанську – 80 військових РФ. А на Луганщині втекли майже 20 російських в'язнів, яких завербували на війну - вони викрали для цього КамАЗ.