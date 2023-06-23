ДБР викрило на Тернопільщині злочинну групу, яка переправляла через кордон чоловіків призовного віку

Працівники Держбюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру трьом учасникам організованої злочинної групи у Тернопільській області. Їх підозрюють в тому, що вони створили схему переправлення через кордон чоловіків призовного віку.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Місцевий підприємець з двома спільниками зареєстрували на підставну особу підприємство, яке нібито займалось міжнародними перевезеннями. Воно мало ліцензію на перевезення за кордон вантажів та пасажирів.

Учасники групи шукали бажаючих незаконно виїхати до Європи, реєстрували їх у системі “Шлях” як водіїв підприємства. Таким чином вони безперешкодно потрапляли за кордон. Такі послуги коштували 7 тис. доларів з особи.

Зазначається, що інколи водії навіть не мали водійського посвідчення, але виїжджали за кордон на автомобілях підприємства.

Злочинна група діяла кілька місяців у 2022 році. Працівники ДБР перевіряють близько 100 фактів перетину кордону чоловіками за посередництва групи.

Організатору та двом його спільникам повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон, вчиненому повторно, організованою групою, з корисливих мотивів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Тернопільщині працівницю міграційної служби спіймали на отриманні 6 тис. доларів хабаря від ухилянта за сприяння у виїзді за кордон. Їй повідомили про підозру у зловживанні впливом.

Пізніше Служба безпеки України на Тернопільщині затримала колишнього керівника одного з місцевих військкоматів. Він продавав потенційним призовникам фальшиві довідки про непридатність до військової служби через нібито виявлені хвороби. Ці документи ухилянти планували використати підробки для виїзду за кордон.