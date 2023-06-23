ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині чоловік підірвався на російській міні

Внаслідок вибуху чоловік отримав поранення, його доставили до районної лікарні.

На Харківщині чоловік підірвався на російській міні
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

У Чугуївському районі Харківської області місцевий житель підірвався на міні російських окупаційних військ. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

В с. Артемівка місцевий житель в лісі підняв міну “Пелюстка”, вона здетонувала у нього в руках. Внаслідок вибуху чоловік отримав мінно-вибухову травму, осколкові поранення обличчя, рук та живота.

 

73-річного чоловіка доставили до районної лікарні.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 52-річний житель Ізюма постраждав унаслідок детонації вибухонебезпечного предмета, яка сталася, коли він спалював сміття на подвір'ї будинку. Крім того, на березі річки в селі Оскіл Ізюмського району на протипіхотній міні підірвався та отримав поранення 32-річний чоловік. Обох постраждалих госпіталізовано в стані середньої тяжкості.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies