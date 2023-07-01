Енергоатом заявляє, що рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС – стабільний

Станом на 10:00 1 липня він становить 16,57 м.

Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС – стабільний.

Про це повідомляє преслужба НАЕК "Енергоатом".

Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС ситуація залишається стабільною та контрольованою. Станом на 10:00 1 липня рівень води становить 16,57 м.

"Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – на рівні 11,15 м. Зауважимо, що протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища", - додали в держкомпанії.

Енергоатом зазначив, що енергоблоки Запорізької атомної електростанції не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

Нагадаємо, влада Дніпропетровської області створила спеціальний штаб і розробила план евакуації людей на випадок вчинення росіянами теракту на Запорізькій атомній електростанції.

Тим часом російські окупанти поступово залишають територію Запорізької АЕС. Одними з перших покинули станцію співробітники Росатому, які керували діями росіян.