Окупанти зменшують присутність на території Запорізької АЕС, – ГУР Міноборони

Російські окупанти поступово залишають територію Запорізької АЕС. Одними з перших покинули станцію співробітники Росатому, які керували діями росіян.

Про це повідомляє у Telegram ГУР Міноборони.

Зазначається, що рекомендації евакуюватися також отримали українські співробітники, які підписали контракт з Росатомом. Вони мають покинути територію станції до 5 липня. Згідно із отриманими вказівками, виїхати бажано на територію окупованого Криму.

Станом на зараз відомо про від’їзд на півострів начальниці юридичного відділу Манцурової, головного інспектора Штатського та заступника станції із забезпечення Губарева.

Також на території самої ЗАЕС та в місті-супутнику станції Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів. Персонал, що залишається на станції, отримав вказівку "в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну".

Нагадаємо, за інформацією розвідки, біля чотирьох із шести енергоблоків Запорізької атомної електростанції російські війська розмістили техніку з вибухівкою.

Президент Володимир Зеленський у екстреному зверненні повідомив, що українська розвідка отримала дані про розгляд Росією сценарію терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Росіяни для цього вже все підготували. Водночас у Білому домі 26 червня заявили, що не бачать "неминучості" підриву ЗАЕС, але уважно стежать.

Найбільша атомна станція Європи – ЗАЕС – була захоплена окупантами на початку повномасштабного вторгнення. Відтоді росіяни постійно ризикують влаштувати атомну катастрофу, оскільки розмістили на станції свої боєприпаси та зброю. Станція багато разів екстрено вмикалася від електропостачання, але українські фахівці, які продовжують підтримувати її життєдіяльність, приводили ЗАЕС до ладу.