Ворог вкотре обстріляв прикордоння Харківщини

Протягом минулої доби, 29 червня, російські окупанти вели артилерійські та мінометні обстріли прикордонних та прифронтових територій Куп'янського та Чугуївського районів Харківщини.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, під ворожим вогнем перебували Вовчанськ Чугуївського району, Кислівка та Берестове Куп'янського району та інші. Інформація про постраждалих та масштабні руйнування не надходила.

Цієї ночі, близько 3:30, у селищі Панютине Лозівського району хлопчик 13 років знайшов на власному подвір'ї вибуховий пристрій (ймовірно гранату), взяв його до рук, після чого відбувся вибух. Підліток госпіталізований з пораненнями.

У селі Чернещина Ізюмського району на території сільськогосподарського підприємства "Новий шлях" трактор МТЗ-80 підірвався на невстановленому вибуховому пристрої. Тракторист отримав незначні ушкодження та не потребував госпіталізації.

Тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 162 вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, 28 червня ворог обстріляв Вовчанську громаду Харківської області. Внаслідок ворожої атаки загинули троє мирних жителів.