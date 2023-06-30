Українські захисники знищили на Бахмутському напрямку російський міномет

Також на цьому напрямку знищили російський склад БК.

Українські військові просуваються вперед під Бахмутом.

Про це повідомила пресслужба Командування Сухопутих сил ЗСУ.

“На Бахмутському напрямку був знищений міномет "Васільок" і склад БК”, - повідомили в пресслужбі.

Зазначається, що ці втрати російським окупантам завдали бійці двох бригад: 45-ї окремої артилерійської бригади та 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що минулого тижня ЗСУ знищили понад 100 місць скупчення російських військ. Також 11 пунктів управління знищено, та сім складів російської зброї.