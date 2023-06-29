ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти обстріляли три громади Сумщини

Внаслідок обстрілів минулося без постраждалих.

Окупанти обстріляли три громади Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 29 червня, російські окупаційні війська обстріляли Краснопільську, Миропільську та Білопільську громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів прикордоння Сумщини, було зафіксовано 74 вибухи. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Зокрема, Краснопільську громаду обстріляли з мінометів та артилерії. В результаті одного з обстрілів пошкоджено 3 приватні домоволодіння, приватний автомобіль та гараж.

Білопільську громаду обстріляли з мінометів та АГС.

Також з АГС обстріляли і Миропільську громаду.

Нагадаємо, внаслідок ранкового обстрілу Херсонської області загинула жінка, яка перебувала на своєму подвір’ї. Ще одна жителька отримала поранення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies