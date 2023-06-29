Окупанти обстріляли три громади Сумщини

Сьогодні, 29 червня, російські окупаційні війська обстріляли Краснопільську, Миропільську та Білопільську громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів прикордоння Сумщини, було зафіксовано 74 вибухи.

Зокрема, Краснопільську громаду обстріляли з мінометів та артилерії. В результаті одного з обстрілів пошкоджено 3 приватні домоволодіння, приватний автомобіль та гараж.

Білопільську громаду обстріляли з мінометів та АГС.

Також з АГС обстріляли і Миропільську громаду.

Нагадаємо, внаслідок ранкового обстрілу Херсонської області загинула жінка, яка перебувала на своєму подвір’ї. Ще одна жителька отримала поранення.