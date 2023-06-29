Боно та UNITED24 запустили благодійний мерч з зображенням Зеленського на підтримку України

На початку цього року редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг попросив Боно намалювати портрет Президента Зеленського як ілюстрацію для історії про те, як результат війни в Україні вплине на демократію в усьому світі. Боно створив зображення президента Зеленського та розмістив його на тлі кольорів українського прапора разом із цитатою президента зі статті: «Вибір стоїть між свободою та страхом».
«Малювання для мене — це нагода уважно роздивитися когось, чиє обличчя чи життя мене захоплює. Мої малюнки — не нариси, але часто карикатури на персонажів. У випадку з президентом Володимиром Зеленським ми покладали на нього нездійсненні сподівання — і, дивна річ, він нас не підвів. Мабуть, тому що президент Зеленський — це тепер не одна людина, а весь український народ. Як це можливо намалювати? Ніяк. Тому я спробував зробити відбиток його образу. Кілька штрихів — і все, решту віддав на волю уяві», — сказав Боно.
«Співпраця UNITED24 з U2 почалася в День Києва, коли Боно прочитав рядки з гімну української столиці. Ми дуже раді новому проєкту з гуртом, адже він допоможе зібрати кошти для підтримки героїчних українських медиків. За рік роботи UNITED24 завдяки таким зборам були придбані майже 200 автівок швидкої допомоги, тисячі одиниць обладнання — від генераторів для лікарень до апаратів ШВЛ, від рентгенівських апаратів з C-аркою до тренажерів для реабілітації поранених. Кожне таке обладнання рятує життя», — розповіла координаторка UNITED24 Ярослава Гресь.
Ілюстрація з цитатою тепер доступні у наборі з п’ятьох товарів для збору коштів через UNITED24.
UNITED24 перекаже всі кошти, зібрані від продажу цієї обмеженої колекції, на придбання авто швидкої допомоги.
У травні 2022 року музиканти гурту U2 Боно та Едж приїздили в Україну на прохання Президента Зеленського, щоб виступити в метро на знак солідарності з українським народом.
Про UNITED24
Ініційована Президентом України фандрейзингова платформа та основне вікно збору пожертв на підтримку України. За понад рік роботи фандрейзингової платформи UNITED24 завдяки пожертвам з більш ніж 110 країн зібрано понад 360 000 000 доларів. Серед амбасадорів UNITED24 — співачка та акторка Барбра Стрейзанд, американські актори Марк Гемілл, Лієв Шрайбер і Саша Коллінз, акторки Кетрін Винник та Іванна Сахно, гурт Imagine Dragons, артдиректор Balenciaga Демна, режисер Мішель Азанавічус, астронавт Скотт Келлі, історик Тімоті Снайдер, британський підприємець Річард Бренсон, кантрі-співак Бред Пейслі, британський мандрівник Беар Гріллз, філософ та економіст Френсіс Фукуяма, нобелівські лауреати Пол Нерс, Едвард Мозер та Мей-Бритт Мозер, видатні українські спортсмени Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Олександр Усик і Олександр Зінченко.