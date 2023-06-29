Боно та UNITED24 запустили благодійний мерч з зображенням Зеленського на підтримку України

Лімітовану колекцію товарів із принтом Боно — футболки, худі та плакати — наразі можна придбати в магазині U2.com . Весь чистий прибуток від продажу піде через UNITED24 на придбання машин швидкої допомоги.

На початку цього року редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг попросив Боно намалювати портрет Президента Зеленського як ілюстрацію для історії про те, як результат війни в Україні вплине на демократію в усьому світі. Боно створив зображення президента Зеленського та розмістив його на тлі кольорів українського прапора разом із цитатою президента зі статті: «Вибір стоїть між свободою та страхом».

«Малювання для мене — це нагода уважно роздивитися когось, чиє обличчя чи життя мене захоплює. Мої малюнки — не нариси, але часто карикатури на персонажів. У випадку з президентом Володимиром Зеленським ми покладали на нього нездійсненні сподівання — і, дивна річ, він нас не підвів. Мабуть, тому що президент Зеленський — це тепер не одна людина, а весь український народ. Як це можливо намалювати? Ніяк. Тому я спробував зробити відбиток його образу. Кілька штрихів — і все, решту віддав на волю уяві», — сказав Боно.

«Співпраця UNITED24 з U2 почалася в День Києва, коли Боно прочитав рядки з гімну української столиці. Ми дуже раді новому проєкту з гуртом, адже він допоможе зібрати кошти для підтримки героїчних українських медиків. За рік роботи UNITED24 завдяки таким зборам були придбані майже 200 автівок швидкої допомоги, тисячі одиниць обладнання — від генераторів для лікарень до апаратів ШВЛ, від рентгенівських апаратів з C-аркою до тренажерів для реабілітації поранених. Кожне таке обладнання рятує життя», — розповіла координаторка UNITED24 Ярослава Гресь.

Ілюстрація з цитатою тепер доступні у наборі з п’ятьох товарів для збору коштів через UNITED24.

UNITED24 перекаже всі кошти, зібрані від продажу цієї обмеженої колекції, на придбання авто швидкої допомоги.

У травні 2022 року музиканти гурту U2 Боно та Едж приїздили в Україну на прохання Президента Зеленського, щоб виступити в метро на знак солідарності з українським народом.

Про UNITED24

Ініційована Президентом України фандрейзингова платформа та основне вікно збору пожертв на підтримку України. За понад рік роботи фандрейзингової платформи UNITED24 завдяки пожертвам з більш ніж 110 країн зібрано понад 360 000 000 доларів. Серед амбасадорів UNITED24 — співачка та акторка Барбра Стрейзанд, американські актори Марк Гемілл, Лієв Шрайбер і Саша Коллінз, акторки Кетрін Винник та Іванна Сахно, гурт Imagine Dragons, артдиректор Balenciaga Демна, режисер Мішель Азанавічус, астронавт Скотт Келлі, історик Тімоті Снайдер, британський підприємець Річард Бренсон, кантрі-співак Бред Пейслі, британський мандрівник Беар Гріллз, філософ та економіст Френсіс Фукуяма, нобелівські лауреати Пол Нерс, Едвард Мозер та Мей-Бритт Мозер, видатні українські спортсмени Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Олександр Усик і Олександр Зінченко.