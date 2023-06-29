30 червня у Солом’янському районному суді Києва відбудеться засідання щодо продовження дії запобіжного заходу екснаміснику Києво-Печерської Лаври Павлу Лебедю.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

У митрополита УПЦ (МП) 1 липня закінчується термін дії цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю. Тож аби продовжити "запобіжку", нині Павлу Лебедю вручили клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу. Для цього він прибув до ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за викликом слідчого.

Прокурор ще 26 червня 2023 року подав до суду клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу. Судове засідання призначено на 30 червня на 11:00.

Тим часом нині телеграм-канали поширили відео з Павлом Лебедем, який з'явився у Лаврі, з твердженням, начебто митрополиту УПЦ (МП) не продовжили запобіжний захід. Натомість Офіс Генпрокурора заявив, що інформація не відповідає дійсності.

Нагадаємо, у квітні митрополит Павло отримав від СБУ підозру за ст. 436 (виправдання агресії РФ) та ст. 161 (розпалювання межрелігійної ворожнечі). За місцями його проживання та тимчасового перебування правоохоронці провели слідчі дії.

У квітні на засіданні екснамісник Києво-Печерської лаври поскаржився, що у будинку у Воронькові на Київщині немає електропостачання, щоб зарядити електронний засіб контролю.