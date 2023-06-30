Укрзалізниця з 17 липня закриває рахівський напрямок на плановий ремонт

Поїзди, що зазвичай прямують до Рахова, будуть обмежені до Івано-Франківська з 17 до 27 липня.

Укрзалізниця продовжує ремонти колій для безпечного і більш швидкого руху.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“Більше не можемо відкладати ремонт колії на дільниці Делятин-Надвірна, тож з 17 липня закриваємо рахівський напрямок на плановий ремонт”, - повідомили в Укрзалізниці.

Зазначається, що поїзди, що зазвичай прямують до Рахова, будуть обмежені до Івано-Франківська з 17 до 27 липня.

Втім, обмеження стосуються виключно робочих днів, а у вихідні поїзди курсуватимуть до/з Рахова стандартним чином.

Водночас, Укрзалізнниця працює над призначенням щоденних “гірських шатлів” зі Львова до Ворохти (через Яремче та Татарів-Буковель) комфортабельними поїздами ДПКр-3.

Рейси зі Львова та зворотно з гір будуть виконуватися щоденно.

Крім того, на час ремонтних робіт в горах і на ділянці Деражня-Комарівці з 18 липня додатково призначається рейс №255/256 Київ-Чернівці.

Укрзалізниця також запустила до Івано-Франківська ще один додатковий поїзд: №226 Запоріжжя – Івано-Франківськ. Тестовий поїзд відправиться 12 липня з Запоріжжя, 13 липня з Івано-Франківська.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" оголосила, що призначає додатковий поїзд №191/192 за найпопулярнішим внутрішнім маршрутом: Київ - Львів. Поїзд відправлятиметься зі столиці у найбільш "пікові" дати: 30 червня, 1, 2, 8 та 15 липня зранку, о 07:05, і прибуватиме до Львова вже о 14:49. Зворотно, зі Львова, поїзд виїжджатиме 30 червня, 1, 2, 8 та 15 липня о 14:37 і прибуватиме до столиці о 22:27.