Україна впливає на силу Європи, і цьогоріч настав час посилити єдність у Європі, зокрема початком переговорів про членство України у Євросоюзі.

На засіданні Європейської ради йшлось захист України у цій війні, наш шлях до перемоги, підтримку від наших партнерів, нашу безпекова підтримка для них. Україна впливає на силу Європи, і цьогоріч настав час на основі цього та інших подібних фактів посилити єдність у Європі, зокрема початком переговорів про членство України у Євросоюзі.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Також він зустрівся із сенатором Майком Пенсом, 48-м віце-президентом США. Обговорив із ним зброю, можливості наших воїнів, наші спільні цінності.

“Зустріч із членами Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни – Грета Тунберг, Маргот Вальстрем та інші. Говорили передусім про російський теракт та екоцид на Каховській ГЕС і загалом про роботу нашої групи, яка займатиметься саме тими питаннями, які безпосередньо пов’язані з руйнівним впливом російської агресії на природу. Протидія екоциду – це один із пунктів Української формули миру, і ми маємо реалізувати кожен її пункт, усі аспекти миру”, – наголосив президент.

Володимир Зеленський провів розмову з президентом Гватемали про формулу миру, наша співпраця з Латинською Америкою, допомогу нам у розмінуванні і про створення трибуналу щодо російської агресії.

На зустрічі з представниками нашого бізнесу обговорили те, як стимулювати економічну активність зараз, в умовах війни. Говорили про те, як дати більше захисту бізнесу, більше взаємодії державі та бізнесу.

Голова держави також підготував три нові укази про нагородження наших воїнів – 419 воїнів. Загалом за час повномасштабної війни державними нагородами вже відзначені понад 49 тисяч українців і українок!

Нагадаємо, представники США та Європи розповіли виданню Wall Street Journal, що Америка близька до рішення схвалити передання ракетної системи великої дальності ATACMS для України.