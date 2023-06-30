Сили ППО знищили 10 із 13 "Шахедів", якими ворог атакував вночі Україну

Уночі 30 червня 2023 року російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни завдали ударів 13-ма дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131" із східного узбережжя Азовського моря (Приморсько-Ахтарськ) та 4-ма зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300. Атаковані військові та інфраструктурні об’єкти у Запорізькій області.

Сили та засоби протиповітряної оборони Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України знищили 10 із 13 ударних дронів "Shahed-136/131".

За попередньою інформацією загиблих та поранених немає.

Нагадаємо, минулої доби противник застосував шість зенітних керованих ракет із С-300 по об’єктах цивільної інфраструктури міст Запоріжжя та Чугуїв. Крім того, протягом минулої доби ворог завдав 29 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.