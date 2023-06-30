Унаслідок ворожих обстрілів Херсонщини загинули троє людей

Ще четверо мирних жителів дістали поранення.

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Протягом минулої доби, 30 червня, російські окупанти здійснили 72 обстріли Херсонської області. Ворог випустив 434 снаряди з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та БПЛА.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, по місту Херсон ворог випустив 8 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, пункт видачі гуманітарної допомоги, медичний та освітній заклад у Херсоні", – йдеться у повідомленні.

Через російську агресію троє людей загинули, четверо – дістали поранення.

Нагадаємо, 29 червня близько 07:20 ранку російські військові здійснили артилерійський обстріл Білозерської громади Херсонщини. Внаслідок атаки ворога місцева мешканка, яка перебувала на своєму подвір’ї, отримала тяжкі травми голови несумісні із життям.