Протести у Франції: за ніч поліція арештувала майже тисячу осіб

У ніч із 30 червня на 1 липня поліція арештувала 994 особи у зв'язку з масовими протестами у Франції.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ країни на своєму сайті.

По всій території Франції було мобілізовано 45 000 поліцейських та жандармів.

Французьке МВС зазначає, що рівень насильства минулої ночі завдяки мобілізації сил внутрішньої безпеки було менш інтенсивним порівняно з попередньою ніччю.

Пораненні отримали 79 поліцейських та жандармів. Також Національна жандармерія розгорнула багатоцільові машини оперативного втручання Centaur для забезпечення захисту людей, а також державної та приватної власності.

За інформацією Reuters, у місті Марсель напередодні ввечері арештували 80 осіб. У центрі міста протестувальники розбили магазин зброї і вкрали мисливські рушниці. Згодом поліція повідомила, що арештувала одного чоловіка з рушницею.

Тоді міський голова Марселя Бенуа Паян у твітері закликав владу країни направити додаткові сили у місто.

Зранку 1 липня були поранені троє правоохоронців.

А в Ліоні правоохоронці були змушені залучити бронетранспортери і вертольоти.

За даними міністра внутрішніх справ, наразі відомо про понад 200 сотні поліцейських, які були поранені за весь період акцій протесту у Франції. Арештовані сотні протестувальників, середній вік яких становить 17 років. За цей час мародери пограбували десятки магазинів у країні та спалили близько дві тисячі авто.

Нагадаємо, протести у Франції спалахнули після вбивства поліцією 17-річного юнака. Трагедія трапилася вранці 26 червня. Загиблий вів авто і порушив дорожні правила. Поліція стверджує, що офіцер відкрив вогонь, бо хлопець спрямував авто на нього. Але ця версія швидко була спростована завдяки відео, що зняли очевидці. Тож офіцера підозрюють в умисному вбивстві.

Станом на 30 червня було відомо про 600 арештованих протестувальників.

Через заворушення президент Франції Еммануель Макрон скликав кризову урядову нараду.