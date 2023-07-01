Заколот Пригожина показав шкоду, якої Путін завдав Росії, - ​директор ЦРУ

Бернс назвав заколот "збройним викликом російській державі" і зауважив, що ця подія була "внутрішньою справою Росії".

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що збройний заколот лідера найманців ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина продемонстрував руйнівний вплив на Росію президента Володимира Путіна і війни, яку Москва веде проти України.

Про це пише Reuters.

"Вражає те, що діям Пригожина передували його різкі заяви щодо брехливого обґрунтування Кремля вторгнення в Україну і щодо ведення війни російським військовим керівництвом", – сказав Бернс, колишній посол США в Москві (2005 - 2008 роки).

"Вплив цих слів і дій буде проявлятися протягом деякого часу – це яскраве нагадування про руйнівний вплив війни Путіна на його власне суспільство і його власний режим", – додав він.

Бернс назвав заколот "збройним викликом російській державі" і зауважив, що ця подія була "внутрішньою справою Росії".

Водночас він зазначив, що невдоволення в Росії війною проти України створює рідкісну можливість вербувати шпигунів – і ЦРУ, за його словами, цю можливість не пропустить.

Нагадаємо, ПВК "Вагнер" здійснила спробу збройного заколоту в Росії 24 червня через нібито намір Кремля розпустити угруповання. Зрештою Пригожин заявив про відмову від руху на Москву та заявив, що його підлеглі "йдуть у зворотному напрямку до польових таборів".

Після цього російські медіа повідомили, що кримінальну справу проти засновника «Вагнера» через збройний заколот у Росії закрили. Путін 26 червня заявив, що учасники угруповання мають вибір: підписати контракт зі збройними силами Росії, залишити службу чи "піти в Білорусь", куди, за повідомленнями, вирушив Пригожин.

Сам Пригожин у першому коментарі після припинення "походу на Москву" заявив, що його метою була демонстрація протесту проти ліквідації ПВК, а не повалення влади в Росії.