Зеленський запровадив нові санкції проти фізичних і юридичних осіб із Росії, Білорусі, Казахстану та Грузії

У переліку - нафтопереробні заводи, пов'язані з "Лукойлом", "Газпром нафтою", а також структури із галузі авіабудування.

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про нові санкції проти осіб, пов’язаних з Росією та війною проти України.

Про це йдеться на сайті глави держави.

У переліку підсанкційних осіб - нафтопереробні заводи, пов'язані з "Лукойлом", "Газпром нафтою", а також структури із галузі авіабудування.

Наприклад, обмеження запровадили щодо науково-виробничого підприємства "Салют" , ракетно-космічної корпорації "Енергія" імені С.П.Корольова, 502 заводу з ремонту військово-технічного майна, Аеротєхсєрвісу, білоруського ТОВ "Зеніт-БєлОМО", казахстанського АТ "Тинис", а також Головного центру інформаційних технологій та метеорологічного обслуговування авіації Федеральної служби з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища та Сизранського, Ачинського нафтопереробних заводів, Ангарської нафтохімічної компанії.

Під санкціями опинилася і грузинська авіакомпанія Georgian Airways LLC.

Потрапили у список посадовці, власники підсанкційних компаній, як-от керівник Georgian Airways Тамаз Гаїашвілі. Загалом тут є 192 фізичні осіб і 290 компаній із Росії, Білорусі, Казахстану та Грузії.

Нагадаємо, грузинська президентка Саломе Зурабішвілі закликала бойкотувати авіакомпанію Georgian Airways (флагманський перевізник Грузії), яка з 20 травня почала здійснювати прямі рейси до Москви.

Днями Велика Британія оголосила про заборону особам і компаніям, пов’язаним із Кремлем, доступу до британської юридичної експертизи.