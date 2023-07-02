Georgian Airways збільшує кількість рейсів між Тбілісі і Москвою

Частота польотів загалом збільшується до 24 рейсів на тиждень.

Російська авіакомпанія "Азимут" і грузинська Georgian Airways збільшують частоту польотів між Москвою і Тбілісі.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

Замість 7 рейсів на тиждень "Азимут" виконуватиме 14 – по два рейси на день.

"Наразі рейси виконуються щоранку, а з 5 липня в розкладі з'явиться рейс із вильотом у вечірній час", – ідеться в повідомленні.

Три рейси на тиждень на маршрут Тбілісі-Москва-Тбілісі додає Georgian Airways, яка з травня виконує щоденні рейси в Росію. Авіакомпанія не повідомляла про це в соцмережах, проте на сайті почала продавати квитки на додаткові рейси, що виконуватимуться щопонеділка, щочетверга та щонеділі.

Таким чином, частота польотів між Москвою і Тбілісі збільшується до 24 рейсів на тиждень.

Нагадаємо, що 1 липня під санкціями України опинилася грузинська авіакомпанія Georgian Airways LLC.

Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі закликала бойкотувати авіакомпанію Georgian Airways (флагманський перевізник Грузії), яка з 20 травня почала здійснювати прямі рейси до Москви.