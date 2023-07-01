У Грузію привезли для поховання двох ветеранів російсько-грузинської війни, які загинули у лавах Cил оборони України.
Про це повідомляє "Новости-Грузия".
Літак з тілами загиблих Малхаза Квіжінадзе та Джоні Одішвілі прибув у Грузію вночі.
Обидва – ветерани російсько-грузинської війни 2008 року, які вирішили воювати за Україну. Квіжінадзе загинув раніше цього тижня на Луганщині. Одішвілі отримав тяжкі осколкові поранення у голову під Бахмутом, врятувати його у лікарні не вдалося.
За даними грузинських ЗМІ, кількість грузинських бійців, які загинули в Україні з початку повномасштабного російського вторгнення в лютому минулого року, наближається до 50.