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У Грузію привезли тіла двох добровольців, які загинули в Україні

Вони загинули у боях під Бахмутом та на Луганщині.

У Грузію привезли тіла двох добровольців, які загинули в Україні
Фото: Mtavari.tv

У Грузію привезли для поховання двох ветеранів російсько-грузинської війни, які загинули у лавах Cил оборони України. 

Про це повідомляє "Новости-Грузия". 

Літак з тілами загиблих Малхаза Квіжінадзе та Джоні Одішвілі прибув у Грузію вночі.

Обидва – ветерани російсько-грузинської війни 2008 року, які вирішили воювати за Україну. Квіжінадзе загинув раніше цього тижня на Луганщині. Одішвілі отримав тяжкі осколкові поранення у голову під Бахмутом, врятувати його у лікарні не вдалося. 

Фото: Новости-Грузия

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За даними грузинських ЗМІ, кількість грузинських бійців, які загинули в Україні з початку повномасштабного російського вторгнення в лютому минулого року, наближається до 50.

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