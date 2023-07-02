У Москві скасували міжнародне авіаційне шоу через побоювання щодо безпеки, – Міноборони Британії

Авіаційне шоу "Макс" проводилося раз на два роки у Підмосков’ї.

Через побоювання за безпеку після атаки дронами на Москву у Росії скасували проведення міжнародного авіаційного шоу "Макс".

Про це повідомляє у Twitter Міноборони Великої Британії.

"Шоу, ймовірно, було скасовано здебільшого через справжні занепокоєння щодо безпеки після нещодавніх атак БПЛА у Росії. Організатори, ймовірно, також усвідомлювали потенційну шкоду для репутації, якщо на захід приїде менше міжнародних делегацій", – йдеться у зведенні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 2 July 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Cx7q07BjNH — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 2, 2023

"Макс" – міжнародне авіашоу, яке проводиться раз на 2 роки у Підмосков’ї. Шоу має на меті продемонструвати цивільний і військовий спільноті а також потенційним експортним клієнтам аерокосмічний сектор Росії.

Однак, як зазначають аналітики, війна Росії проти України значно вплинула на російську аерокосмічну спільноту.

"Цей сектор відчуває труднощі через міжнародні санкції, висококваліфікованих фахівців заохочують служити піхотою у власному ополченні космічного агентства "Роскосмос", – йдеться у зведенні.

Головнокомандувач Повітряно-космічних сил РФ генерал Сергій Суровікін не з’являвся на публіці після невдалого заколоту Євгена Пригожина 24 червня, до якого він забезпечував зв’язок з Міноборони Росії.

Нагадаємо, у Росії вранці 30 травня заявили про "атаку безпілотників" на Москву. Місцева влада поінформувала про збиття 5 літальних апаратів на підльоті до столиці РФ. У Міноборони РФ сказали, що загалом було 8 БпЛА, з них 5 збили з "Панцир-с", але неофіційні дані росіян свідчать, що їх нібито було близько 30.