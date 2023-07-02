На Варшавському напрямку деякі потяги змінюють маршрут

Поїздка на метро від станції Варшава Ґданська до центру Варшави займає 20 хвилин.

Через початок реконструкції Варшавського залізничного вузла деякі потяги зупинятимуться у столиці Польщі лише на станції Варшава Ґданська, а не на станції Варшава Всходня. Це має значення для українців, які йдуть у Варшаву через Хелм.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

Мова йде про потяги:

IC 52100 "KUJAWIAK" Варшава Ґданська 11:31 - Хелм 14:19;

IC 25100 "KUJAWIAK" Хелм 13:23 - Варшава Ґданська 16:10.

Поїздка на метро від станції Варшава Ґданська до центру Варшави (та станції Варшава Центральна) займає 20 хвилин. Усі інші потяги між Хелмом та Варшавою курсуватимуть за звичним маршрутом.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" оголосила, що призначає додатковий поїзд №191/192 за найпопулярнішим внутрішнім маршрутом: Київ - Львів.