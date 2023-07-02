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На Варшавському напрямку деякі потяги змінюють маршрут

Поїздка на метро від станції Варшава Ґданська до центру Варшави займає 20 хвилин.

На Варшавському напрямку деякі потяги змінюють маршрут
Центр Варшави
Фото: infobus.eu

Через початок реконструкції Варшавського залізничного вузла деякі потяги зупинятимуться у столиці Польщі лише на станції Варшава Ґданська, а не на станції Варшава Всходня. Це має значення для українців, які йдуть у Варшаву через Хелм.  

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

Мова йде про потяги:

  • IC 52100 "KUJAWIAK" Варшава Ґданська 11:31 - Хелм 14:19;
  • IC 25100 "KUJAWIAK" Хелм 13:23 - Варшава Ґданська 16:10.

Поїздка на метро від станції Варшава Ґданська до центру Варшави (та станції Варшава Центральна) займає 20 хвилин. Усі інші потяги між Хелмом та Варшавою курсуватимуть за звичним маршрутом.

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Нагадаємо, що "Укрзалізниця" оголосила, що призначає додатковий поїзд №191/192 за найпопулярнішим внутрішнім маршрутом: Київ - Львів.

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